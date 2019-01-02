وسط احتجاجات عاصفة... 6 دول تحاول إنقاذ السودان من الأزمة

أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، تلقيها مساعدات من ست دول، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، وسط احتجاجات شعبية عاصفة تندد بالأوضاع الاقتصادية وتطالب برحيل الرئيس عمر البشير.

وبحسب وزير الدولة في وزارة الخارجية فإن الدول التي قدمت مساعدات للسودان مؤخرا هي: "قطر، والكويت، ومصر، وتركيا، والصين، وروسيا"، بحسب صحيفة "النيلين".

ولم يكشف وزير الدولة أسامة فيصل عن حجم الدعم الذي قدمته هذه الدول، وما إذا كان "أموالا أو سلعا".

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وقال لبرنامج "الآتي" الذي تبثه قناة النيل الأزرق: "تجمعنا علاقات مميزة مع هذه الدول التي أبدت استعدادها لدعم السودان، ومساعدته في تجاوز أزمته الاقتصادية".

وأشار إلى أن البلاد "تعول في المقام الأول على الموارد الذاتية في تجاوز الأزمة الحالية"، نافيا انضمام البلاد إلى محور في الوقت الحالي، مشددا على "تميز علاقات السودان مع كافة الدول"، وفق قوله.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".

وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

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وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.