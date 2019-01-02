الكشف عن ملابسات واقعة الرقص مع جثث المشرحة في السعودية

وصفت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة على لسان متحدثها الدكتور شارع البقمي، اقتحام خمسة شبان لمشرحة كلية الطب والرقص مع الجثث في ليلة رأس السنة، بأنه تجاوز غير مقبول.

وشدد البقمي لصحيفة "عكاظ"، على أن اقتحام الجامعة غير مسموح.

وعلق البقمي على مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددا من الأشخاص داخل مشرحة كلية الطب بالجامعة وهو يرقصون.

📌| التحقيقات تكشف أن الشخص الذي ظهر في مقطع (الجثث) بمشرحة كلية الطب بجامعة المؤسس ، هو موظف (عربي) يعمل بشركة متعاقدة معها ولديه مفاتيح المشرحة ، ومكن 4 من أصدقائه السعوديين (ليس بينهم طلاب) من الدخول يوم الاثنين الساعة ١١ بالليل للرقص مع الجثث. pic.twitter.com/LVYT4Q2N5w — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) January 2, 2019

وأوضح البقمي أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بإشراف عميد كلية الطب، وعضوية مدير المستشفى الجامعي.

وتبين أن التصوير تم مساء الاثنين الماضي، وتم التوصل إلى مصور المقطع واتضح أنه شاب مقيم من جنسية عربية يعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي.

وتم استدعاء الجاني الذي اعترف بفعلته بإحضار 4 من أصدقائه (سعوديين) من خارج الجامعة، وأحيلت الواقعة إلى الجهات الأمنية.

وظهر في الفيديو الشبان الخمسة وهو يرقصون وتصدر منهم عبارات مسيئة أثناء فتح أغطية الجثث والسخرية منها.