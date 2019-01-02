"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة للتحالف في جيزان

وذكرت قناة "المسيرة"، أن مقاتلي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع تابعة للتحالف شرق جبل دخان في جيزان.

© Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre وزير يمني يتهم "أنصار الله" بنهب 700 قافلة إغاثة

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن العملية.

وتأتي العملية بعد يوم من إسقاط "أنصار الله" طائرة استطلاع شرق جبل الدود في ذات القطاع.

وينفذ تحالف تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.