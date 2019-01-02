إعلام: السيسي يلتقي وزيرا إسرائيليا في القاهرة

يلتقي وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين المصريين، على هامش مؤتمر للطاقة يعقد في مصر في فبراير/شباط المقبل.

القدس — سبوتنيك. وكشف مسؤول في الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، لـقناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية، أن وزير الطاقة الإسرائيلي سيجتمع مع السيسي على هامش مؤتمر للطاقة، سيعقد في مصر بين 11 و13 فبراير.

© REUTERS / Hannibal Hanschke السيسي يعلن عن "البطل الحقيقي في مصر"

وأضافت القناة في تقريرها نقلا عن المسؤول الحكومي "من المتوقع أن يلتقي شطاينتس الذي ينتمي إلى حزب الليكود الحاكم، بنظيره المصري محمد شاكر".

وأفادت القناة بأنه "على الرغم من أن مصر كانت مصدرا رئيسيا للغاز للمنطقة بشكل عام، ولإسرائيل بشكل خاص، إلا أن الصورة انقلبت رأسا على عقب في السنوات الأخيرة، لعدة أسباب، بينها عدم الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، مع صعود جماعة (أنصار بيت المقدس) الموالية لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية ونوبل الأمريكية قد أعلنتا توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى شركة قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان بغرض إعادة تصديره إلى دول أخرى، وأوضحا أن مدة الاتفاق 15 عاما.

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالصفقة حينها، وقال إن "خزينة إسرائيل ستجني مليارات الدولارات"، معتبرا إياها "أهم صفقة مع مصر"، التي كانت أول دولة توقع معاهدة سلام مع إسرائيل.