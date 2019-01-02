أحدث صورة تجمع حافظ بشار الأسد مع ابن عمته باسل آصف شوكت

نشرت صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا صورة تجمع نجل الرئيس السوري بشار الأسد مع ابن عمته باسل آصف شوكت وقالت إنها أحدث صورة لهما.

تناقلت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء صورة تجمع نجل الرئيس السوري حافظ بشار الأسد مع ابن عمته باسل آصف شوكت حيث قالت الصفحات إنها أحدث صورة لهما.

وتنتشر على صفحات مواقع التواصل الكثير من الصور التي يظهر فيها الشابين وفي بعضها تجمعهما مع باقي أفراد الأسرة.

يذكر أن الرئيس الأسد وعقيلته وأولاده حافظ وكريم وزين زاروا محافظة طرطوس منذ أيام، وظهروا في أحد مطاعم قرية السودا، والتقط العديد من المواطنين الصور التذكارية مع الرئيس الأسد وعائلته.