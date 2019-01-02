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23:16 02 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الأمير محمد بن سلمان

    منتقد ابن سلمان يسخر من حذف "نتفليكس" حلقته التي احتوت على لفظ بذيء

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    تناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية خبر حجب شبكة "نتفليكس" حلقة من برنامج كوميدي في المملكة العربية السعودية، بسبب احتوائها على نقد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / SERGIO MORAES
    "نتفليكس" تحجب حلقة من برنامج ينتقد ولي العهد السعودي... ماذا جاء بها (فيديو)
    وقالت الصحيفة الأمريكية إنه مع انتشار خبر وفاة الصحفي جمال خاشقجي في جميع أنحاء العالم، والذي تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنه جاء بترتيب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قضى الكوميدي حسن منهج غالبية حلقة من برنامجه على "نتفليكس" في استعراض علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية.

    وقال منهج في الحلقة: "إن الشيء الوحيد الذي يقوم ولي العهد السعودي بتحديثه هو "الديكتاتورية السعودية".

    وكانت "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت أمس لأول مرة، أن هذه الحلقة لم تعد متاحة للعرض على "نتفليكس" في المملكة العربية السعودية.

    وقد سحبت خدمة البث الحلقة بعد أن أخطرتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية بأن هذه الحلقة انتهكت قانونًا يحظر "الإنتاج أو الإعداد أو النقل أو تخزين المواد التي تؤثر على النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية، من خلال شبكة المعلومات أو أجهزة الكمبيوتر".

    وكانت هذه الحلقة متوفرة في المملكة العربية السعودية لعدة أسابيع قبل الطلب.

    وأشارت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية إلى أن المادة 6 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت في البلاد تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

    وحسب "واشنطن بوست" فقد استخدمت هذه المادة في الماضي لتوجيه الاتهام إلى الناشطين لتنظيم أو مشاركة صور الاحتجاجات على الإنترنت.

    وقالت "نتفليكس" في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" إن لديها سياسة للامتثال للقوانين المحلية، مثل العديد من شركات التكنولوجيا.

    وأوضحت الشبكة: "نحن ندعم بقوة الحرية الفنية في جميع أنحاء العالم وحجبنا هذه الحلقة فقط في المملكة العربية السعودية بعد أن تلقينا طلبًا قانونيًا صالحًا".

    ولا تزال الحلقة متوفرة محليًا على Netflix، وعلى قناتها على YouTube.

    ومن جانبه تحدث منهجت عن الواقعة ساخراً: "من الواضح أن أفضل طريقة لمنع الناس من مشاهدة شيء ما هو حظره، وجعله "ترند" عبر الإنترنت، ومن ثم تركه على موقع يوتيوب". مضيفاً: "دعونا لا ننسى أن أكبر أزمة إنسانية في العالم تحدث في اليمن في الوقت الحالي".

    ​وقال منهج عن الأمير محمد بن سلمان في الحلقة المعنية: "لقد تطلب الأمر مقتل صحفي في جريدة واشنطن بوست ليذهب الجميع.. أعتقد أنه ليس مصلحا حقاً".

    وأضاف منهج، مستخدمًا كلمة بذيئة للتأكيد، أن غالبية المونولوج الذي صدر لأول مرة في أواخر عام 2018، يؤكد بأن الوقت قد حان "لإعادة تقييم" العلاقة الأمريكية السعودية، والتي شبهها منهج بـ"زواج المصلحة".

    وتناول منهج أيضًا في الحلقة التمويل السعودي لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد استثمرت المملكة العربية السعودية، من خلال "سوفت بانك" وغيرها من الصناديق، مليارات الدولارات في شركات "وادي السليكون".

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, السعودية
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