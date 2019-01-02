"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سودانيين شمال غربي حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، قنص ثلاثة جنود سودانيين بعمليات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن مقاتلي الجماعة قنصوا ثلاثة جنود من القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، شمال صحراء مديرية ميدي الواقعة شمال غربي حجة.

على صعيد آخر، ذكرت "المسيرة" أن وحدة القنص في " أنصار الله" نفذت عملية استهدفت جنديا سعوديا في رقابة الستلة بقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وفي قطاع نجران، نفذ الجيش اليمني محاولة تسلل باتجاه مواقع بين موقعي الشبكة والطلعة، تصدى لها مقاتلو "أنصار الله"، حسب "المسيرة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.