القبض على عصابة سرقت محل تجاري بدمشق وصوروا صاحبه عاريا

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق على عصابة مؤلفة من رجل وامرأتين بعد قيامهم بسرقة أحد المحال التجارية وتهديد صاحبها بالسلاح وابتزازه.

وحسب موقع "وزارة الداخلية" السورية على الإنترنت قام فرع الأمن الجنائي في دمشق بناءً على المعلومات الواردة له بإلقاء القبض على رجل وامرأتين على خلفية حادثة السلب التي تعرض لها صاحب محل تجاري في مدينة دمشق.

وبينت المعلومات أن العصابة دخلت إلى المحل وكانت إحدى أعضائها ترتدي خماراً تخفي به وجهها وهددت العصابة صاحب المحل بواسطة مسدس حربي ومن ثم ضربوه بالمسدس على رأسه وقاموا بتعريته وتصويره.

وسرق الفاعلين ما وجدوه من مال داخل المحل حيث سرقوا مبلغ مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية و800 دولار أمريكي.

وتمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من خلال البحث والتحري من التوصل إلى معلومات قادت إلى إلقاء القبض على شخص وثلاث نساء.

واعترف الفاعلين أنهم أقدموا على هذه الفعلة بعد معرفتهم بحصول صاحب المحل على ميراث قدره 60 مليون ليرة من والدته المتوفية، وظنوا أنهم سيجدون مبالغ طائلة داخل المحل حيث اتفقوا مع المقبوض عليها لإغوائه ودخلوا إلى المحل بحجة شراء أقمشة ليلاً، وكل ذلك بالاتفاق مع شخص آخر متوارٍ.

وقالت إحدى المتهمات أنها كانت تتردد على المحل لأخذ مبالغ مالية من صاحبه عن طريق ابتزازه وتهديده بنشر صوره عاري.

وذكرت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية حتى إلقاء القبض على الشخص المتواري ويجري العمل على تقديم المتهمين والمصادرات إلى القضاء المختص.