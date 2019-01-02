ترامب يعترف: خسرنا سوريا منذ وقت طويل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة خسرت المعركة في سوريا، لافتا إلى أن سحب القوات سيستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أنه لم يحدد جدولا زمنيا لهذا الانسحاب.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض "لم أحدد جدولا زمنيا للانسحاب من سوريا. ولم أقل إنه سيستغرق أربع شهور، ولكن عودة القوات ستستغرق بعض الوقت".

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وتابع ترامب "لقد خسرنا سوريا منذ وقت طويل ولا أعرف لماذا مكثنا هناك طيلة هذه الفترة. لا نريد أن نبقى في سوريا للأبد".

وفي سياق متصل أكد ترامب أن سياسته المتشددة تجاه إيران، خلال العامين الماضيين، أضعف من قدرة طهران ونفوذها في المنطقة.

وقال بهذا الصدد "قبل عامين كانت إيران بمقدورها أن تحتل الشرق الأوسط برمته. والسيطرة على إسرائيل"، مضيفا "ولكننا أنهينا ذلك وقمنا بما ينبغي عمله".

وواصل ترامب مطالبته لكي تدفع دول العالم للولايات المتحدة مقابل الدعم والحماية الأمريكية قائلا:

هناك بلدان نمد لها يد المساعدة ولا يصوتون لنا حتى في الأمم المتحدة.

وتابع قائلا "هناك دول عديدة طلبنا منها أن تدفع أموالا لما نقدمه لها من خدمات".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.