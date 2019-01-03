ليبيا: مجهولون يختطفون نجل عضو الهيئة التأسيسية للدستور الليبي جنوب ليبيا

قام مجهولون باختطاف نجل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أرحومة عمر جبريل، من أمام منزله مساء أمس الأربعاء في مدينة سبها بمنطقة حجارة جنوب البلاد.

بنغازي — سبوتنيك. وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أرحومة عمر جبريل في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك أن "مجهولين قاموا باختطاف أبني عبدالله أرحومة الذي يبلغ من العمر 10سنوات"، مشيرا إلى أن "حادثة الخطف نفذها مجهولون في منطقة حجارة بمدينة سبها بالقرب من معهد الموسيقى".

وأضاف جبريل أن "عملية الاختطاف تمت من أمام المنزل حين توقفت سيارة نوع هونداي افانتي معتمه الزجاج وطلبت منه أن يدفع معهم السيارة فتوجه لهم أبني على الفور ليساعدهم"، مضيفا، "نزل منها شخص أسمر البشرة يلبس قميص اخضر وأودعه بالسيارة وهربت مسرعة بناء على أقوال أخيه وأبناء الجيران".

وتابع "لقد قمت بإبلاغ الغرفة المشتركة والغرف الأمنية في مدينة سبها وحتى اللحظة لم يتواصل معا أحد من الخاطفين".