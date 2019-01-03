أسبوع عاصف في السودان... وأكبر حزب معارض ينضم إلى المطالبين بتنحي البشير

أصدر حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، بيانا عاجلا، وجه فيه دعوة إلى الرئيس عمر البشير.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH وسط احتجاجات عاصفة... 6 دول تحاول إنقاذ السودان من الأزمة

ووفقا لقناة " العربية "، دعا "حزب الأمة القومي المعارض، بقيادة الصادق المهدي، الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى التنحي".

وقال الحزب، إن "طريق الانتفاضة الشعبية، شهد تطورا نوعيا وقفزة نوعية، بتوقيع إعلان الحرية والتغيير، بما يفتح مسارات التحول نحو الديمقراطية"، ووصف انسحاب قوى سياسية مشاركة في النظام بموجب حوار الوثبة، وانضمامها إلى صف الشعب بأنها خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح.

إلى ذلك، دعا تجمع المهنيين، في بيان مساء أمس الأربعاء، السودانيين للخروج والتظاهر في كل مدن السودان يوم الجمعة، ويوم الأحد القادم، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات يوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر في "تجمع المهنيين"، قوله إنه "يخطط لمظاهرات كبيرة وعاصفة، ابتداء من الأسبوع المقبل، تعم معظم أنحاء البلاد، مؤكدا أن بيانا لاحقا سيتم فيه تحديد مكان وزمان تلك المظاهرات.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.