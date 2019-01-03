واقعة "الرقص مع الجثث"... قرار عاجل بعد تدخل مستشار الملك سلمان

ألقت شرطة منطقة مكة، القبض على 5 أشخاص اقتحموا قسم التشريح في جامعة الملك عبد العزيز في جدة ليلة رأس السنة، ونشروا مقطعا مصورا لهم وهم يرقصون أثناء فتحهم أغطية الجثث.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن "السلطات أحالت المتهمين الخمسة إلى النيابة العامة بناء على توجيهات من مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل".

أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بالقبض على مجموعة من الشباب قاموا بالدخول لقسم التشريح في #جامعة_المؤسس وتصوير عدد

من الجثث وترويجها في وسائل التواصل

.. وجه سموه باتخاذ الإجراءات القانونية

بحقهم.#إماره_مكه pic.twitter.com/KG5d000MXr — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 2, 2019

واعتبرت جامعة الملك عبد العزيز في جدة، على لسان متحدثها شارع البقمي، أن "اقتحام الشبان الخمسة للمشرحة في كلية الطب والرقص مع الجثث، تجاوز غير مقبول"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة تحت إشراف عميد كلية الطب وعضوية مدير المستشفى، وتبين أن "مصور المقطع شاب مقيم من جنسية عربية ويعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي".

وأضاف: "المتهم استدعي من قبل الجامعة وخضع للتحقيق واعترف بفعلته وبإحضاره 4 من أصدقائه من خارج الجامعة، وتم توثيق اعترافه بتمكين أصدقائه الأربعة من الدخول إلى الجامعة، مستغلا مسماه الوظيفي كمشرف وفي حوزته مفاتيح المباني".

من جانبه، قال المستشار القانوني فهد محبوب، إن "التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم كما هو موضح في المادة الثالثة والفقرة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية يقضي بالسجن عاما كاملا، أو دفع غرامة مقدارها 500 ألف ريال، وهو مصير المتهمين باقتحام مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز"، لافتا إلى وجود "تعميمات وتحذيرات بعدم التصوير في الجهات الحكومية، ويعتبر ما قاموا به مخالفا للنظام وتمت إحالتهم للسلطات وهناك حق عام وحق خاص للجامعة عليهم".

يذكر أن، المقطع المتداول، أظهر مجموعة من الشبان داخل مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز في وقت متأخر من الليل، وقالوا في المقطع إنهم قدموا إلى المشرحة بعد نزهة في منطقة الكورنيش للاحتفال مع الجثث. وبدا المشهد غريبا ومستهجنا، إذ كان الشبان الـ5 غير مبالين بتصرفهم، وصدرت منهم عبارات مسيئة أثناء فتح أغطية الجثث والسخرية منها، واستمر المشهد لنحو 120 ثانية، قبل أن يغادر المتهمون الموقع إلى جهة غير معلومة".