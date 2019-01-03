بعد 38 عاما من العلاقات... رئيس جبهة البوليساريو يوجه رسالة إلى كوبا

أكد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي أن بلاده مستعدة "لتعميق وتوسيع العلاقات الثنائية الجيدة أصلا بين البلدين".

وأرسل غالي رسالة إلى نظيره الكوبي، ميغيل دياز كانيل، بمناسبة الذكرى الستين لانتصار الثورة الكوبية، أشاد فيها: "بما تقدمه كوبا من دعم كبير ومتواصل للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

الكركرات الحدودية غادي تشهد توتر بسبب تهديدات البوليساريو لرالي https://t.co/5NChvPf9iN pic.twitter.com/nqBUBvNk7g — dakhla times (@Dakhlatimes1) January 1, 2019

وكان رئيس جبهة البوليساريو قام في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بزيارة رسمية إلى كوبا دامت ثلاثة أيام التقى خلالها بالرئيس ميغيل دياز كانيل وبحثا معا في أفاق التعاون الثنائي.

وتتعاون كوبا دبلوماسيا مع "جبهة البوليساريو" منذ يناير 1980، وتتمثل مجالات تعاونهما الرئيسية حاليا في الصحة والتعليم حيث يتم تدريب الآلاف من الشبان الصحراويين في كوبا كمحترفين من أكثر المجالات تنوعا.