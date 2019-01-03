الكويت توقف الملاحة البحرية في الموانئ

أعلنت مؤسسة الموانئ الكویتیة، الیوم الخمیس، 3 يناير/ كانون الثاني، توقف حركة الملاحة البحریة في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجویة.

وقالت المؤسسة، في بیان لها، إن عملیات دخول وخروج السفن في مینائي الشویخ والدوحة توقفت الیوم عند الساعة الثامنة صباحا بسبب زیادة سرعة الریاح عن 30 میلا في الساعة وارتفاع الأمواج بینما العملیات في میناء الشعیبة كانت متوقفة من الساعة الثانیة فجرا، وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء الكویتیة" (كونا).

وأشارت الوكالة إلى أن إدارة الأرصاد الجویة في الكويت، أعلنت أن الطقس سیشھد نشاطا في الریاح المثیرة للغبار خلال الساعات المقبلة تزید سرعتھا على 60 كیلومترا في الساعة وتقل معھا الرؤیة الأفقیة إلى أقل من 1000 متر وكذلك البحر یكون عالي الموج بنحو سبعة أقدام.