قبل الأسبوع العاصف... الداخلية السودانية تؤكد هدوء الأوضاع في كافة أنحاء البلاد

أكد وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية، موسى محمد مادبو، هدوء الأحوال الأمنية والجنائية بالمركز والولايات، بفضل الجهود التي بذلتها قوات الشرطة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والعدلية، التي تباشر مهامها القانونية بتناغم تام حماية للأرواح والممتلكات.

وأوضح مادبو، يوم أمس الأربعاء، أن "القانون كفل حق التظاهر السلمي وفقاً لتصاريح الجهات المختصة التي تقر عدم التعرض للآخرين وانتهاك خصوصيتهم، بإشعال نار الفتنة والدمار والخراب وجر البلاد لحالة الفوضى وعدم الاستقرار"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah أسبوع عاصف في السودان... وأكبر حزب معارض ينضم إلى المطالبين بتنحي البشير

وأكد عدم الحجر على أحد في ممارسة الحقوق الدستورية التي كفلها القانون بإقرار أن التداول السلمي للسلطة له مسار واحد هو صناديق الاقتراع، وطالب جميع الأحزاب التي تسعى لحكم البلاد وتغيير النظام أن توجه كوادرها وأفرادها للاستعداد للانتخابات المقبلة في 2020 بدلا عن إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى.

ودعا وزير الدولة، المواطنين، إلى تفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى تكوين لجان مختصة منذ اندلاع الأحداث تباشر عملها بكل حيادية وتجرد لحصر الضرر الذي وقع على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف: "قوات الشرطة تعي واجباتها تماما وهي تضطلع بها بكل مهنية واحترافية، وحريصة كل الحرص على سيادة الدولة وإنفاذ حكم القانون ولن تفرط في ذلك أبدا".

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.