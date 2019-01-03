الأمم المتحدة تشتري أطنان من القمح لشحنها إلى اليمن

كشف تجار أوروبيون اليوم الخميس، أن وكالة مساعدات تابعة للأمم المتحدة اشترت نحو 20 ألف طن من قمح الطحين ليتم شحنها إلى اليمن في صفقة أبرمت في ديسمبر/ كانون الأول.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais خبير اقتصادي: ثروات اليمن كانت تدار لحساب أفراد

ووفقا لوكالة "رويترز"، من المتوقع أن يكون مصدر القمح أوكرانيا ، وسيتم شحنه في يناير/كانون الثاني.

وتقدم الأمم المتحدة مساعدات غذائية كبيرة لليمن مع استمرار الصراع هناك، وتشمل المساعدات واردات كبيرة من القمح ودقيق القمح.

وينفذ تحالف تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.