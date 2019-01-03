ماذا اكتشفت الحكومة... صدمة في العراق مما تفعله السعودية على الحدود

وتابع أن "المشروع يتضمن مد أنبوب نفط استراتيجي من حقول البصرة جنوبي العراق، بطاقة تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا وينتهي داخل الأراضي السعودية عند ميناء المعجز، القريب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وتم بناء الميناء التصديري وفقا لاتفاقية بين البلدين بأموال عراقية، تنص على أنه ليس من حق الرياض التصرف دون العودة إلى بغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه".
وأضاف أن "العراق عازم على الاستيضاح من السعوديين حول ميناء المعجز والمباشرة من طرف واحد باستخدامه"، موضحا أن "الميناء تم بناؤه بأموال عراقية، وهو مثل أي مشروع استثماري تحكمه قوانين واتفاقيات، وسيتم الاستيضاح من الجانب السعودي لكون الموضوع متداولا في العراق".
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