ماذا اكتشفت الحكومة... صدمة في العراق مما تفعله السعودية على الحدود

© AP Photo / Hadi Mizban العراق يوجه طلبا عاجلا إلى السعودية يتعلق بنظام صدام حسين

وكشف مسؤول عراقي بارز، اليوم الخميس، أن "بلاده بصدد طلب إيضاحات من السعودية حول استخدام المملكة في الفترة الأخيرة ميناء نفطيا على البحر الأحمر، تم بناؤه بأموال عراقية ضمن اتفاق أبرم نهاية الثمانينيات بين البلدين بهدف تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، غير أنه توقف إثر حرب الخليج"، ولك وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

وتابع أن "المشروع يتضمن مد أنبوب نفط استراتيجي من حقول البصرة جنوبي العراق، بطاقة تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا وينتهي داخل الأراضي السعودية عند ميناء المعجز، القريب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وتم بناء الميناء التصديري وفقا لاتفاقية بين البلدين بأموال عراقية، تنص على أنه ليس من حق الرياض التصرف دون العودة إلى بغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه".

وأضاف أن "العراق عازم على الاستيضاح من السعوديين حول ميناء المعجز والمباشرة من طرف واحد باستخدامه"، موضحا أن "الميناء تم بناؤه بأموال عراقية، وهو مثل أي مشروع استثماري تحكمه قوانين واتفاقيات، وسيتم الاستيضاح من الجانب السعودي لكون الموضوع متداولا في العراق".