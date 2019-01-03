الكويت تتخذ موقفا من "القبض على الأشخاص في الشوارع"

اتخذت الكويت موقفا من مسألة "القبض على الأشخاص في الشوارع".

وقضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من واقعة تعاطي بعد أن "وجد المشكو بحقه مغشيا عليه، وممددا على الأرض بعد أن كان بحالة غير طبيعية وبجانبه مواد مؤثرة على العقل، وأكدت المحكمة أنه لا يحق للشرطة القبض والتفتيش على المواطنين".

"محكمة الجنايات" لرجال الشرطة: لا يحق القبض على الأشخاص بالشارع.. إلا بإذن مكتوب pic.twitter.com/YNbFCotIDJ — 24 KUWAIT | كويت 24 🇰🇼 (@TWENTYFOURKW) January 3, 2019

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن "المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن "لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات اسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها".

وأشارت المحكمة إلى أن أنه ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر للاستيقاف أن يقوم بالقبض أو تفتيش من يتم استيقافه، ولو قامت قرائن جدية على ارتكاب جناية أو جنحة، وإنما كل مايبيحه له القانون في هذه الحالة أن يصطحبه إلى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق في إجراء التفتيش.