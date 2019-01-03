الكويت تعلق على "وقف تصدير النفط"

وقال مصدر بشركة البترول الوطنية الكويتية إن الموانئ النفطية "تعمل بشكل طبيعي"، وإن عمليات تصدير الخام من الكويت عضو أوبك لم تتوقف بسبب الأحوال الجوية.
وأعلنت مؤسسة الموانئ في وقت سابق اليوم توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ البلاد الثلاث، الشویخ والدوحة والشعیبة، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
والموانئ الثلاث مخصصة للبضائع ولا علاقة لها بتصدير النفط أو مشتقاته.
وقالت إدارة الأرصاد الجویة إن الطقس "سیشھد نشاطا في الریاح المثیرة للغبار خلال الساعات المقبلة تزید سرعتھا على 60 كيلومترا في الساعة وتقل معها الرؤیة الأفقیة إلى أقل من 1000 متر".
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