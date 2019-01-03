رسالة من السعودية والإمارات واليمن بشأن ما حدث في الحديدة

أكدت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات، رفض الحوثيين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة، وذلك في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال ممثلو اليمن والسعودية والإمارات في الأمم المتحدة، إن "ميليشيات الحوثيين الإيرانية شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة"، وذلك وفقا لقناة "العربية".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH باتريك كاميرت يحسم الجدل ويعلن موقفه من إعادة الانتشار في الحديدة

واتهمت الرسالة، التي حملت تاريخ الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووجهت لرئيس المجلس في تلك الفترة، الحوثيين بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة. وتطرقت الرسالة أيضا إلى إقامة الحواجز وحفر الخنادق في المدينة.

يأتي ذلك فيما تواصل لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتماعاتها في الحديدة برئاسة الهولندي كاميرت، وناقشت اللجنة في اجتماعها أمس الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، إعداد آلية مراقبة وقف إطلاق النار.