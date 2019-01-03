أردوغان: تركيا والعراق سيعززان التعاون في مكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تخصيص مبلغ 5 مليار دولار لإعادة الإعمار في العراق، مؤكدا أن البلدين سيعززان التعاون في مكافحة الإرهاب.