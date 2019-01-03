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15:47 03 يناير/ كانون الثاني 2019
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    احتجاجات السودان

    قيادي بالحزب الحاكم في السودان يتحدث عن تعديل وزاري خلال أيام

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
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    توقع قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إجراء تعديل وزاري، خلال الأيام القليلة المقبلة.

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    البشير يتهم المتظاهرين بالتمويل من الخارج ويعلن زيادة الرواتب هذا الشهر
    ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، عن القيادي توقعه "إجراء تعديل وزاري محدود يشمل 4 وزارات، منها وزارة المالية بتعيين وزيرا بديلا لمعتز موسى".

    وقال إن "الحزب كذلك سيشهد تعديلا في بعض القطاعات ورئاستها بعد عملية تقييم للأداء خلال فترة التظاهرات".

    ووفقا للصحيفة السودانية، تعاني الحكومة من نكبات اقتصادية متتالية أظهرت أزمات مختلفة في الوقود والسيولة وأدت لانفجار احتجاجات بالولايات والخرطوم منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسخطا على الوضع الحالي.

    واتهم الرئيس السوداني عمر البشير، المتظاهرين في بلاده بتلقي تمويلات من الخارج، وتعليمات من بعض السفارات الخارجية.

    وأكد البشير، خلال كلمة له، اليوم الخميس، 3 يناير/كانون الثاني، أمام تجمع من العاملين والمعاشيين في إطار احتفالات البلاد بالذكرى63 للاستقلال، أن "السودان يتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، لافتا إلى أن السودان يتعرض لحصار اقتصادي وحرب مستمرة منذ أكثر من 20 عاما"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

    وقال: "رغم كل هذا الحصار وهذه الحرب نعمل على مواجهة تلك التحديات، ونسعى لإيجاد حلول لهذه المعاناة المستمرة".

    احتجاجات السودان
    © AP Photo / Sudanese Activist
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    وعزا الرئيس السوداني، الاضطرابات التي تشهدها بلاده، لتآمر "ليس بجديد"، معتبرا أن بلاده تعرضت لمثل ما تعرضت له سوريا واليمن والعراق وليبيا واليمن ومصر وتونس.

    وأكد، أن بلاده تتعرض لحرب اقتصادية منذ 21 عاما بسبب العقوبات المفروضة عليها، وحذر من أن "المظاهرات لا تعني التخريب والحرق والتدمير".

    ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

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