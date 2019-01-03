وزير خارجية بريطانيا: للأسف الأسد قد يبقى لبعض الوقت

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page وكالة: تحديد موعد زيارة ثاني زعيم عربي إلى سوريا ولقاء بشار الأسد

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الخميس، إن بلاده باتت مقتنعة ببقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، في منصبه لبعض الوقت بفضل الدعم الروسي لدمشق.

وقال هانت، في مقابلة حصرية مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، " لقد كان موقف الحكومة البريطانية لوقت طويل هو أننا لن نحظى بسلام في وجود ذلك النظام [السوري]، ولكن، وللأسف، نعتقد بالفعل أنه سوف يظل موجودا لبعض الوقت، وذلك بسبب الدعم الذي يحصل عليه من روسيا".

وتابع هانت، "قد تظن روسيا أنها اكتسبت مساحة من النفوذ، ونقول لهم إنهم صارت على عاتقهم مسؤولية كذلك، فلو أنهم سينخرطون في سوريا، فيتوجب عليهم التأكد من حلول سلام حقيقي هناك، بمعنى ضمان ألا يستخدم الرئيس الأسد السلاح الكيميائي ضد شعبه".