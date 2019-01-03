قطر اقترحت أن یكون العراق "ترانزیت" لمرور البضائع من تركیا (فيديو)

قال وزیر الخارجیة العراقي، محمد الحكیم، إن "قطر اقترحت علینا أن یكون العراق (ترانزیت) لمرور البضائع من تركیا وسأبحث ھذا الموضوع في زیارتي القادمة للدوحة".

وقال الحكیم، في تصريحات خلال لقائه عدد من الإعلاميين، إن وزیر خارجیة قطر زار العراق وعرض المساھمة في إعادة الإعمار والاستثمار، كما طلب إمكانیة مساھمة بغداد في عبور السلع التي تستوردھا الدوحة بكثافة من تركیا لتمر عبر البصرة إلى قطر في طریق قصیر.

وأشار الوزیر العراقي إلى أن المشكلة التي كانت تواجھ بغداد ھي عدم توحید الرسوم الجمركیة مع باقي الدول المجاورة، موضحا أن ھذه الخطوة تمت، وأنه سیبحث مشروع "الترانزیت" تفصیلا في زیارته القادمة إلى الدوحة.

وشدد الوزير على ضرورة أن تكون علاقات العراق جيدة مع دول الجوار ودول الخليج، وأن تكون نقطة انطلاق وقوة وليس ساحة للنزاعات، وقد تم التأكيد على ذلك خلال الزيارات السابقة.

وقال الوزير إن من أولويات وزارة الخارجية ترتيب الوضع في الوزارة فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين والإداريين، ورفض وجود أية محسوبية أو منسوبية أو حزبية في إدارة الوزارة.

وزير الخارجية محمد علي الحكيم @maalhakim يستعرض توجهات الوزارة امام الاعلام للمرحلة القادمةhttps://t.co/0i4TPMdN25https://t.co/yOyyr60WHv pic.twitter.com/q8uQkQrEHt — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) January 2, 2019

وأشار إلى أنه سيتم اعتماد ترشيح السفراء المرشحين من وزارة الخارجية سيقابلهم أيضا مرشحين من قبل لجنة العلاقات الخارجية، وضرورة اختيار السفراء وفق معايير أهمها معرفة إحدى اللغات الحية تسفر عن اختيار أفضل المرشحين.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية شكلت فريقا لتزويد الشركة (ذا باسبورت إنديكس) المعنية بوضع تسلسل لجوازات السفر من ناحية قوتها، متوقعا أن يتم تغيير وضع الجواز العراق على قائمة تقييم جوازات السفر نحو الأفضل.