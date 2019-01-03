خارجية العراق تصدم المواطنين بشأن السفر إلى عدة دول وتعد بـ"مفاجأة قريبا"

أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الأربعاء، صحة قرار منع من يحملون أختاما سورية أو إيرانية بجوازاتهم من دخول عدد من الدول.

وقال الحكيم، في تصريح نشرته صحيفة "بغداد اليوم" إن "موضوع منع العراقيين ممن يملكون أختام سورية أو إيرانية من دخول الأردن ودول خليجية وأوروبية صحيح"، مضيفا "وطلبنا إلغاءه ورد علينا بأنها قضايا تتعلق بأمن الدول الرافضة".

الحكيم لبغداد اليوم: منع من يحملون اختاماً سورية أو إيرانية بجوازاتهم من دخول عدد من الدول صحيح — الأخبار: https://t.co/deqEel5s7Z — Noori Ali (@nooriali) January 2, 2019

وأشار الوزير إلى أن "تصنيف جوازات العالم ومنها الجواز العراقي يتم عبر شركة "ذا باسبورت إنديكس" وهي شركة أهلية، واتصلنا بها وقالت إنها لا تملك أي قاعدة بيانات عن الجواز العراقي أو كم هي سمات الدخول للعراق".

وأضاف "الآن فتحنا خط مع الشركة وبدأنا بتزويدهم ببيانات واستغربت عندما أبلغناها بأن العراق منح العام الماضي أكثر من 6 ملايين سمة دخول (فيزا) بالإضافة إلى أن المواطن العراقي يسافر إلى عدة دول في العالم"، وفقا لـ"بغداد بوست".

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وتابع: "نسعى مع الشركة على الآليات في تصنيف الجواز، هل هي تخص الجواز الدبلوماسي أم العادي أو الخدمات الدبلوماسية وهي لديها العديد من الحقول للبيانات الخاصة بالتصنيف ولكنها فارغة بما يخص العراق ولا تعرف أي شي عنها ووضعنا فريقا متكاملا لمتابعة ذلك والغرض هو كيف نقل الجواز العراقي إلى مرحلة متقدمة بالتصنيف".

ووعد الوزير الحكيم "بمفاجأة الجمهور في تصنيف الجواز العراقي وربما يصعد 15 إلى 20 نقطة، وهذه أول مرة تفاتح وزارة الخارجية هذه الشركة لبحث تصنيف الجواز العراقي".

وأكد "وجود صعوبة في منح منح الإقامات الفيزا من الجانب العراقي لضرورات أمنية" مؤكدا أن "العراق يتخوف أمنيا في منح (فيزا) مفتوحة ولهذا الدول الأخرى تعاملت معنا بالمثل وهذا يؤثر على تصنيف الجواز العراقي".