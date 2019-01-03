والأسباب "مفاجأة"... الكويت تحسم رسميا موقفها من المشاركة في مونديال قطر 2022

حسمت دولة الكويت موقفها رسميا من استضافة أو المشاركة في استضافة بعض مباريات كأس العالم 2022 المزمع إقامته في قطر.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جياني إنفانتينو خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عن رغبة "الفيفا" في زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 إلى 48 منتخبا، والبحث عن دول خليجية تساعد الأخيرة في احتضان بعض لقاءات الحدث.

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لكن رئيس اتحاد كرة القدم الكويت الشيخ أحمد اليوسف، قال في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية إن شروط الاستضافة أو المشاركة في استضافة بعض مباريات كأس العالم، لا تنطبق على الكويت.

وأشار إلى أنه من الصعب تطبيق بعض شروط "الفيفا" الرئيسية، على أرض الواقع في الكويت، وأبرزها السماح لجميع الجنسيات وبينها الإسرائيلية بدخول أفرادها إلى البلاد وإصدار تأشيرات فورية لها لحظة وصولهم، خصوصا أن الشرط المذكور يحظر منع دخول أي جنسية سواء أكانت تتبع المنتخبات أو المشجعين.

وأضاف: "حتى إن اشترطنا أو حددنا هوية المنتخبات التي ستلعب في الكويت، فلا يمكن أيضا منع دخول الجماهير التي تشجعها أيا كانت جنسياتها".

وتابع: "هناك شركات مشروبات روحية ترعى البطولة وترغب في البيع والترويج لمنتجاتها في ملاعب المباريات، وهو أمر محرم ومجرم لدينا في الكويت، فكيف سنحل هذه المشكلة".

ولفت اليوسف إلى أن استضافة كأس العالم أو المشاركة في احتضانه حدث تاريخي وكل دول العالم ترغب في ذلك ومنها الشارع الرياضي الكويتي، إلا أن هناك عوائق لدينا وهي ليست في يد أي مؤسسة رياضية.

وختم: "نتمنى للأشقاء القطريين التوفيق والنجاح في الاستضافة ونحن نثق بقدراتهم ومستعدون لدعمهم بالكوادر الإدارية والفنية. وعندما وقع الاختيار عليهم للاستضافة، شعرنا بفرحة عارمة وكأننا نحن من يستضيف".

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من جهته علق إنفانتينو على زيادة منتخبات كأس العالم، قائلا "لم أُنتخب للجلوس على مكتب وافتتاح ملاعب في بلاد جميلة، ولكني هنا من أجل تطوير اللعبة. هناك منتخبات قوية مثل إيطاليا والكاميرون والولايات المتحدة لم تشارك في المونديال الأخير".

وقال "سنضاعف العدد المؤهل من قارة آسيا الى المونديال، لأن هناك منتخبات قوية. سنحلل الأمر، ونرى إذا كان من الممكن تطبيقه في مونديال 2022 أم لا بزيادة العدد إلى 48 منتخبا، بإقناع بعض الدول المجاورة باستضافة بعض مباريات البطولة".

ونقلت شبكة "الجزيرة" القطرية، عن عارف العواني، مدير بطولة أمم آسيا لكرة القدم المقامة عام 2019 الجاري في الإماراتي، قوله إن بلاده ستكون سعيدة بمساعدة قطر في استضافة مباريات خلال كأس العالم 2022.