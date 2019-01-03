15 مليون درهم مساعدات إماراتية للاجئين السوريين في أكثر من 5 دول

وجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق واليونان ومصر وعدد من الدول الأخرى بتكلفة تبلغ 15 مليون درهم حيث يستفيد من البرنامج مليون لاجئ.

وأكد آل نهيان أن: "برنامج المساعدات الشتوية يأتي امتدادا للمبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تجاه اللاجئين منذ اندلاع الأزمة السورية واستمرارا لجهود الهلال الأحمر الإماراتي تجاه اللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم في الدول التي تستضيفهم سواء داخل المخيمات أو خارجها"، بحسب "وكالة أنباء الإمارات".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED مساعدات أممية لمئات آلاف السوريين عبر الأردن

ويتضمن البرنامج توزيع كميات كبيرة من الطرود الغذائية والصحية والملابس الشتوية وأجهزة ومواد التدفئة والبطانيات ومستلزمات الأطفال ومواد الإيواء الأخرى.

ويستفيد من برنامج المساعدات الشتوية في الأردن 135 ألف شخص بتكلفة تبلغ 4 ملايين و840 ألف درهم.

وفي لبنان يستفيد 54 ألف شخص من المساعدات الشتوية خاصة في المناطق الجبلية حيث تنخفض الحرارة إلى أدنى معدلاتها وفي بيروت ومخيمات البقاع وعرسال وعكار والشمال وجبل لبنان وصيدا وبتكلفة تبلغ مليونين و210 آلاف درهم.

كما خصصت الهيئة جانبا كبيرا من المساعدات للاجئين في إقليم كردستان العراق الذي شهد تدفقات كبيرة للنازحين من المدن العراقية إلى جانب اللاجئين السوريين في الإقليم.

وتغطي خطة الهيئة توفير الاحتياجات الشتوية لحوالي 75 ألف شخص داخل محافظة أربيل والذين يتواجدون في مخيمات عربد وقوشتبة وكوركوسك ودار شكران وباسرمه وناكري وكويلان وذلك بتكلفة تبلغ مليونين و30 ألف درهم.

ولم تغفل خطة الهيئة اللاجئين السوريين في اليونان خاصة في مخيمي الهلال الأحمر الإماراتي في ريتسونا ولاريسا إلى جانب المخيمات الأخرى المنتشرة على الساحة اليونانية.

ويستفيد من البرنامج في اليونان 100 ألف لاجئ بقيمة مليوني درهم إلى جانب 50 ألف لاجئ سوري في مصر بتكلفة تبلغ مليون درهم.