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17:30 03 يناير/ كانون الثاني 2019
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    محطة الفضاء الدولية

    الكشف عن تفاصيل مهام وأهداف هيئة الفضاء السعودية

    CC0 / pixabay
    العالم العربي
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    قال الدكتور أحمد الفراج، الأكاديمي السعودي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن قطاع الفضاء والطيران شهد منافسة متنامية وتطوراً تقنياً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، على المستوى العالمي.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن قطاع الفضاء والطيران ذو أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ويأتي ضمن التقنيات الاستراتيجية التي حددتها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، حيث تسعى المملكة من خلال برنامج تقنية الفضاء والطيران إلى تحقيق ريادة إقليمية في مجالات هذا القطاع الحيوي، باعتمادها على مكانتها البارزة وقدراتها الحيوية التي تسمح لها بتحقيق هذه الريادة.

    صورة لإعصار لاين في هاواي من على متن محطة الفضاء الدولية - التقطها رائد فضاء ريكي أرنولد، 22 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / @astro_ricky/NASA
    بعد الإمارات... السعودية إلى الفضاء الخارجي
    وتابع أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تعمل على تعزيز مكانة المملكة، من تقنيات وأنظمة الفضاء والطيران من خلال التعاون الوطني والدولي في برامج البحث والتطوير ونقل وتوطين التقنية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في المملكة لتطوير البحوث والقدرات الفنية، لدى الجهات الحكومية مع التركيز الصناعي على التطبيقات الفنية والتحويل التجاري، وهو ما سيوفر منطلقا مهما نحو التطوير المستقبلي لقطاع الفضاء والطيران.

    وأشار إلى أن معهد بحوث الفضاء والطيران في المدينة يتبني اتجاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني، بما يتوافق مع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، وتلبية متطلبات الأمن الوطني والتنمية المستدامة، كما يهتم المعهد بنقل وتوطين تقنية علوم الفضاء والطيران، وتنفيذ الأبحاث العلمية والتطبيقية بالتنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة، حيث المعهد على بناء الكفاءات السعودية المؤهلة والاستفادة منها بما يخدم ويتفاعل مع خطط وتوجهات التنمية الوطنية ومبادئها الأساسية.

    وبحسب الفراج تشمل الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الفضاء والطيران عدة محاور رئيسية تتمثل في أن تكون المملكة في طليعة الدول المنتجة لأدوات رصد الأرض التجارية، مع تعزيز إمكانيات نظام المعلومات الجغرافية، لأغراض التنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستخدام نظام القمر الصناعي المدني الأمثل والمتطور والعالي الاستجابة، لمراقبة الأرض بحيث يوفر المعلومات الحيوية للمنطقة.

    كما سيتم تصميم وتطوير منصة لقاعدة جوية للبحوث بهدف وصول المملكة للريادة في تقديم خدمات المحاكاة الرقمية، لتحقيق أهداف القطاع الجوي الفضائي على صعيد المنطقة، وإيجاد قطاع تجاري سعودي للملاحة الجوية والفضاء، قادر على تحقيق برامج التقنية المتقدمة، مع البحث في تقنيات متطورة محددة، من شأنها تمكين المملكة من إنتاج ملكية فكرية للتعاون الدولي البعيد المدى، وللاستخدام التجاري، أو لتأييد برامج الجهات المعنية الاستراتيجية.

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    الكلمات الدلالية:
    وكالة الفضاء, السعودية
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