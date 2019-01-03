حزب عراقي: خارجيتنا اعترفت بإسرائيل

اتهم رئيس كتلة "النهج الوطني" في مجلس النواب العراقي، عمار طعمة، وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، بالتطبيع بين وزارة الخارجية العراقية وإسرائيل.

ونشر عمار طعمة، رئيس كتلة "النهج الوطني" في مجلس النواب العراقي، بياناً صحفياً، عبر رسالة للكتلة، صباح اليوم، الخميس، عبر من خلاله عن مدى دهشة الكتلة من الحكيم حول التطبيع بين العراق وإسرائيل.

وقال طعمة عبر منشور لكتلة "النهج الوطني" على "انستغرام": "نستغرب من وزير الخارجية إعلانه الترحيب ضمنا، والاعتراف بدولة للكيان الصهيوني الغاصب، متجاوزا بذلك الأطر والسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ مواقف مهمة، تتعلق بقضية أساسية في وجدان العراقيين خصوصا، والعرب والمسلمين عموما".

وأضاف طعمة: "لا نرى أي مبرر لمنح مواقف مجانية لأنظمة غاصبة لأراضي المسلمين والعرب تمهد للاعتراف والقبول بنظام عنصري ظالم اقترنت ممارساته ومواقفه بالقمع والاضطهاد وارتكاب المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".

ولفت طعمة إلى ضرورة تنبيه رئيس حكومة العراق، عادل عبد المهدي، وزير خارجيته وإلزامه بعدم التعبير عن مواقف تقوي أنظمة عنصرية ظالمة وغاصبة خصوصا، وأن مثل هذه المواقف لابد من الرجوع فيها إلى مجلس الوزراء والبرلمان.

وأوضح طعمة أن "هذه الأمور لا يجب أن يجتهد فيها بهذه الطريقة الإعلامية، دون مراعاة الآثار والنتائج التي يمكن أن ينتفع منها كيان غاصب وظالم ومنتهك لحقوق الشعوب وكرامتها".

يذكر أن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، قال في جلسة حوارية مع عدد من الإعلاميين، إن "العراق يؤمن بحل الدولتين لإنهاء الأزمة الفلسطينية مع إسرائيل".