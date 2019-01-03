نائب أردني: منع الطيران في الأجواء السورية يخدم إسرائيل

طالب النائب الأردني طارق خوري بلاده بفتح الأجواء السورية أمام شركات الطيران الأردنية، معتبرا أن ذلك من مصلحة الأردن ومن شأنه تقليل كلفة الرحلات الجوية التي تضطر إلى المرور فوق إسرائيل.

عمان- سبوتنيك. وقال خوري في كلمة ألقاها خلال جلسة للبرلمان الأردني تنعقد للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الأردنية لعام 2019 "سلطة الطيران المدني تغلق الأجواء السورية. إغلاق الأجواء السورية هو لمصلحة الكيان الصهيوني وأنا أعرف أن ذلك بدون قصد وكان أثناء الأزمة السورية لكن أحدا لم يتحدث بالموضوع".

وأضاف:" إغلاق الأجواء السورية يعني أن شركات الطيران الأردني مجبرة أن تطير فوق أرض فلسطين وأن تدفع رسوم إلى الكيان الصهيوني أعلى بكثير من الرسوم التي تتقاضاها الدولة السورية، هذا غير فرق الوقت وزيادة الكلفة عند المرور عبر فلسطين".

وقال خوري: "أعتقد أنه لا خوف الآن من المرور فوق الأجواء السورية"، مؤكدا أن "فتح الأجواء لمصلحة الأردن وشركات الطيران الأردنية وضد مصلحة الكيان الصهيوني".

وفي عام 2013 أعلن رئيس مفوضي هيئة الطيران المدني الأردني محمد القرعان أن الأردن قام بتغيير مسارات لرحلات طيران بعيدا عن الأجواء السورية تحسبا وحفاظا على سلامة الركاب من المعارك الدائرة هناك.

وقال القرعان في حينه، هنالك خيارات كثيرة تم اللجوء إليها رغم تحمل شركات الطيران التكلفة الإضافية نتيجة طول ومدة رحلات الطيران، مشيرا إلى التزام شركات الطيران الأردنية بكافة القواعد والقوانين الدولية بالمحافظة على سلامة الركاب.

وأعاد الأردن في منتصف تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي فتح معبر نصيب — جابر الحدودي بينه وبين سوريا بعد إغلاقه لحوالي الثلاث سنوات، بعد أن تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على منطقة الجنوب السوري.