شاهد... فيديو لمذيع مصري يتحدث عن محمد صلاح يثير غضب إسرائيل

وأضافت الصفحة في تعليقها: "نحب أن نذكر المتابعين الكرام أن محمد صلاح زار إسرائيل وخاض مباراة في إسرائيل ولم يلق سوى الاحترام!، كما نؤكد أن إسرائيل لا تخشى ولا تعادي أحدا، بغض النظر عن انتمائه ومعتقداته".
وتابعت: "نحب أن نذكر أن اتفاقية الكويز، التي تمخضت عن معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، توفر عشرات الألوف من الوظائف للعمال المصريين في إنتاج الألبسة المصدرة إلى الولايات المتحدة. فهل عليهم أيضا أن يتركوا وظائفهم ويخسروا مصدر زرقهم بناء على المنطق الذي يطرحة الإعلامي"؟
وكانت أنباء قد تداولت حول إمكانية ضم نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب العربي الإسرائيلي مؤنس دبور، ليلعب جنباً إلى جنب مع المحترف المصري محمد صلاح.
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