شاهد... فيديو لمذيع مصري يتحدث عن محمد صلاح يثير غضب إسرائيل

نشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" مقطع فيديو لأحد مقدمي البرامج المصريين، وانتقدت في تعليق لها على الفيديو تصريحات جاءت على لسان مقدم البرامج حول لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.

© REUTERS / CARL RECINE فلسطيني أم إسرائيلي... حقيقة اللاعب الذي يهدد وجود محمد صلاح في ليفربول

وقالت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "من المؤسف أن يناشد الإعلامي تامر أمين اللاعب محمد صلاح ترك نادي ليفربول في حال تعاقده مع اللاعب العربي الإسرائيلي مؤنس دبور بحجة أن هناك كراهية".

وأضافت الصفحة في تعليقها: "نحب أن نذكر المتابعين الكرام أن محمد صلاح زار إسرائيل وخاض مباراة في إسرائيل ولم يلق سوى الاحترام!، كما نؤكد أن إسرائيل لا تخشى ولا تعادي أحدا، بغض النظر عن انتمائه ومعتقداته".

وتابعت: "نحب أن نذكر أن اتفاقية الكويز، التي تمخضت عن معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، توفر عشرات الألوف من الوظائف للعمال المصريين في إنتاج الألبسة المصدرة إلى الولايات المتحدة. فهل عليهم أيضا أن يتركوا وظائفهم ويخسروا مصدر زرقهم بناء على المنطق الذي يطرحة الإعلامي"؟

وكانت أنباء قد تداولت حول إمكانية ضم نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب العربي الإسرائيلي مؤنس دبور، ليلعب جنباً إلى جنب مع المحترف المصري محمد صلاح.