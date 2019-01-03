أهداف نوعية تحت ضربات الجيش السوري في "المنزوعة السلاح"

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، من محافظة حماة أن وحدة من الجيش رصدت تحرك مجموعة إرهابية من تنظيم "كتائب العزة" تتحرك عند الأطراف الشرقية لبلدة اللطامنة باتجاه إحدى النقاط العسكرية في ريف المحافظة الشمالي وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة وردتها على أعقابها.
وعلى التوزي، وتحديدا في شمال غرب منطقة محردة، خرقت مجموعة إرهابية اتفاق "المنطقة منزوعة السلاح" محاولة التسلل من قرية تل الصخر باتجاه القرى الأمنة للاعتداء عليها، فتعاملت معها النقاط العسكرية المرابضة في المنطقة برمايات من الأسلحة الرشاشة موقعة في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين في حين فر الباقون باتجاه محور تسللهم.
كما دمرت وحدات من الجيش يوم أمس الأربعاء، جرافة مصفحة ومرابض هاون ونقاطا محصنة للإرهابيين خلال ضربات دقيقة على مواقعهم ومحاور تسللهم في محيط بلدة معركبة وقرى تل الصخر والجنابرة والجارية والبويضة بريف حماة الشمالي.
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