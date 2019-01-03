أهداف نوعية تحت ضربات الجيش السوري في "المنزوعة السلاح"

تستمر وحدات الجيش السوري المرابطة على مختلف تخوم "المنطقة منزوعة السلاح" حول منطقة إدلب بالرد على خروقات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر مختلفة في الأرواح والعتاد.

© Sputnik . Morad Saeed تنظيم القاعدة يشن هجوما عنيفا على حواجز الجيش السوري شمال حماة

واليوم الخميس 3 كانون الثاني/ يناير، ردت وحدات من الجيش السوري العاملة بريف حماة الشمالي على خروقات مجموعات إرهابية حاولت التسلل من محوري بلدة اللطامنة وقرية تل الصخر للاعتداء على نقاط عسكرية تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، من محافظة حماة أن وحدة من الجيش رصدت تحرك مجموعة إرهابية من تنظيم "كتائب العزة" تتحرك عند الأطراف الشرقية لبلدة اللطامنة باتجاه إحدى النقاط العسكرية في ريف المحافظة الشمالي وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة وردتها على أعقابها.

وعلى التوزي، وتحديدا في شمال غرب منطقة محردة، خرقت مجموعة إرهابية اتفاق "المنطقة منزوعة السلاح" محاولة التسلل من قرية تل الصخر باتجاه القرى الأمنة للاعتداء عليها، فتعاملت معها النقاط العسكرية المرابضة في المنطقة برمايات من الأسلحة الرشاشة موقعة في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين في حين فر الباقون باتجاه محور تسللهم.

كما دمرت وحدات من الجيش يوم أمس الأربعاء، جرافة مصفحة ومرابض هاون ونقاطا محصنة للإرهابيين خلال ضربات دقيقة على مواقعهم ومحاور تسللهم في محيط بلدة معركبة وقرى تل الصخر والجنابرة والجارية والبويضة بريف حماة الشمالي.