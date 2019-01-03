صور جديدة تظهر فيها أسماء الأسد... ماذا تفعل مع "الجبابرة"

ونشر حساب الرئاسة السورية على موقع "تويتر"، صورا لأسماء الأسد، وعلق عليها قائلا، "السيدة أسماء الأسد مع عدد من عائلات الشهداء، ضمن سلسلة لقاءاتها التي لم تتوقف معهم طيلة فترة الحرب".
وتابع الحساب، "كل عام وكل عائلة من العائلات الجبارة السورية بألف خير.. وكل عام وسورية قوية بكم وبتضحيات آبائكم وأخوتكم وأبنائكم".
السيدة #أسماء_الأسد تستقبل عددا من عائلات الشهداء، ضمن سلسلة لقاءاتها التي لم تتوقف معهم طيلة فترة الحرب..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) ٣ يناير ٢٠١٩
كل عام وكل عائلة من #العائلات_الجبارة السورية بألف خير.. وكل عام وسورية قوية بكم وبتضحيات آبائكم وأخوتكم وأبنائكم.. #أبناء_الشهداء_وعائلاتهم_أمانة pic.twitter.com/XFVC34y7Q1
وكانت ظهرت السيدة الأولى في سوريا، رفقة الرئيس بشار الأسد خلال زيارة إلى كنيسة السودا في طرطوس، شرق البلاد، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية أمس الأربعاء.
الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته اسماء وابنائهما حافظ وزين وكريم اثناء زيارتهم كنيسة في منطقة السودا في ريف #طرطوس بمناسبة أعياد الميلاد. pic.twitter.com/px79MKd4ld— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨
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