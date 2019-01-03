صور جديدة تظهر فيها أسماء الأسد... ماذا تفعل مع "الجبابرة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، اليوم الخميس، صورا جديدة للسيدة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، مع عائلات "الجبابرة".

ونشر حساب الرئاسة السورية على موقع "تويتر"، صورا لأسماء الأسد، وعلق عليها قائلا، "السيدة أسماء الأسد مع عدد من عائلات الشهداء، ضمن سلسلة لقاءاتها التي لم تتوقف معهم طيلة فترة الحرب".

وتابع الحساب، "كل عام وكل عائلة من العائلات الجبارة السورية بألف خير.. وكل عام وسورية قوية بكم وبتضحيات آبائكم وأخوتكم وأبنائكم".

السيدة #أسماء_الأسد تستقبل عددا من عائلات الشهداء، ضمن سلسلة لقاءاتها التي لم تتوقف معهم طيلة فترة الحرب..



كل عام وكل عائلة من #العائلات_الجبارة السورية بألف خير.. وكل عام وسورية قوية بكم وبتضحيات آبائكم وأخوتكم وأبنائكم.. #أبناء_الشهداء_وعائلاتهم_أمانة pic.twitter.com/XFVC34y7Q1 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) ٣ يناير ٢٠١٩

وكانت ظهرت السيدة الأولى في سوريا، رفقة الرئيس بشار الأسد خلال زيارة إلى كنيسة السودا في طرطوس، شرق البلاد، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية أمس الأربعاء.

ويعد هذا الظهور الأول لأسماء الأسد، بعد أربعة أشهر من إعلان سوريا إصابتها بسرطان الثدي، حيث ظهرت — وقتها — وقد سقط جميع شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي.

وقبل خضوعها للعلاج، قالت أسماء الأسد: "أنا من هذا الشعب الذي علم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب، وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كل السنوات السابقة".

الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته اسماء وابنائهما حافظ وزين وكريم اثناء زيارتهم كنيسة في منطقة السودا في ريف #طرطوس بمناسبة أعياد الميلاد. pic.twitter.com/px79MKd4ld — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

كما أعلنت أسماء الأسد، في 8 أغسطس/آب من العام الماضي أنها بدأت المرحلة الأولية من علاج سرطان الثدي، والذي تم اكتشافه في مراحله المبكرة.

يشار إلى أن سوريا أطلقت بداية أكتوبر الجاري/تشرين الأول "الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي"، وقامت بتغليف صرح "أنا أحب دمشق" في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية بالأشرطة الوردية ضمن شهر التوعية العالمي بالمرض.