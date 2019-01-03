الأمم المتحدة: غريفيث يزور الرياض وصنعاء بدءا من السبت

يجري المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بدءا من يوم السبت، زيارات للمملكة العربية السعودية وصنعاء ضمن مشاوراته مع أطراف الحرب الدائرة بين جماعة أنصار الله والتحالف العربي بقيادة السعودية منذ 2015.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب موقع الأمم المتحدة، من المقرر أن يزور مارتن غريفيث، المبعوث الدولي لليمن، بدءا من يوم السبت، كلا من اليمن والسعودية في إطار مشاوراته مع الأطراف.

وتابع البيان: "في صنعاء، سيلتقي غريفيث قيادة أنصار الله والجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن".

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وأضاف: "من المتوقع أن يلتقي المبعوث الدولي، في الرياض، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين".

وبحسب الموقع: "عقد الجنرال كاميرت والأطراف، في الحديدة، الاجتماع المشترك الثاني للجنة تنسيق إعادة الانتشار"، ونقل عن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن "وقف إطلاق النار في الحديدة ما زال منفذا".