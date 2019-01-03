النائب العام الليبي يأمر بالقبض على رئيس حزب "الوطن" و31 آخرين

ووفقا لموقع قناة "ليبيا 218"، تضمن الكتاب أمرا بالقبض على 31 شخصا من المعارضة التشادية والسودانية، لتورطهم بعدة هجمات وجرائم في ليبيا، وقيادتهم لمجموعات مسلحة.
BREAKING- #Libya’s Attorney General issues arrest warrants for Abdulhakim Belhaj (#LIFG’s former emir and #Qatar’s man in Libya), Ibrahim Jadhran and 4 others in addition to 31 members of #Chad-ian armed groups operating in Libya. pic.twitter.com/0oCVWehJEA— The Libya Times (@thelibyatimes) ٣ يناير ٢٠١٩
وذكر البيان، أن أوامر القبض تأتي استنادا لتحقيقات جارية، ولبلاغات مرفوعة بشأن الهجوم على الموانئ النفطية، والهجوم على قاعدة تمنهنت، وجرائم قتل وحرابة في الجنوب.
#عاجل | رئيس #حزب_الوطن #عبدالحكيم_بالحاج ينفي في تصريح خاص للأحرار أي علاقة له بالتهم المذكورة في أمر القبض الموجهة إليه من قبل #مكتب_النائب_العام— Libya Alahrar TV — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) ٣ يناير ٢٠١٩
وشملت أوامر القبض بالإضافة إلى الليبيين الستة، 13 شخصا من المعارضة التشادية والسودانية.
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