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00:06 04 يناير/ كانون الثاني 2019
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    عهد التميمي وعباس

    بعد وصفها عالميا بـ"البطلة"... ذعر إسرائيلي من عهد التميمي

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    قالت قناة عبرية إن الأسيرة الفلسطينية المحررة، عهد التميمي، أصبحت رمزا للبطولة بين الأطفال حول العالم.

    وذكرت القناة العبرية العاشرة أن عهد التميمي باتت حالة ورمزا للبطولة في الأرجنتين، على سبيل المثال، بعد نشر واحدة من كبريات دار النشر هناك، كتابا تحت عنوان "عهد التميمي ونضال الشعب الفلسطيني".

    وأفادت القناة العبرية أن الكتاب الأرجنتيني يحكي قصة الأسيرة الفلسطينية المحررة، عهد التميمي، ومقاومتها للجنود الإسرائيليين، واعتقالها من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الكتاب يحمل في طياته "تحريض واضح ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وتمجيدا لنضال الفلسطينيين".

    وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الكتاب الأرجنتيني يتضمن قصصا لأطفال فلسطينيين تعرضوا للاعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي، إضافة لقصص أطفال فلسطينيين ناضلوا ضد إسرائيل. وهو ما يتخوف منه اليهود الأرجنتينيون من إقرار الكتاب على المقررات الرسمية التعليمية في المدارس الأرجنتينية.
    ويشار إلى أن محكمة إسرائيلية قد حكمت على عهد التميمي، بالسجن لمدة 8 أشهر، بعد إدانتها بلطم جندي إسرائيلي، حاول اقتحام منزلها في قرية النبي صالح، بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية.

    وأوردت القناة العبرية أن عهد التميمي بات رمزا وعلامة فلسطينية واضحة، ليس للشعب الفلسطيني فحسب، وإنما للمجتمع الدولي بأسره، كما أنها باتت عضو شرف في المجلس الوطني الفلسطيني.

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    أخبار عهد التميمي, الارجنتين, إسرائيل, فلسطينيون, عهد التميمي, فلسطين
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