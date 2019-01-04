البرلمان الأردني يوافق على مشروع قانون موازنة 2019

وافق مجلس النواب الأردني، أمس الخميس، على مشروع قانون موازنة عام 2019، حسبما أعلن التليفزيون الأردني.

عمان — سبوتنيك. وخلال بث التلفزيون الرسمي الأردني جلسات البرلمان الأردني التي امتدت على طول 4 أيام، تحدث خلالها 105 نائبا، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 "بموافقة 60 نائبا من 105".

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ويظهر من بنود الموازنة أن "العجز في مشروع قانون الموازنة لعام 2019 ارتفع 100 مليون دينار أردني [أكثر من 140.8 مليون دولار]"، (بما يمثل نسبة 2% من الناتج المحلي) مع توقع "نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.3 بالمئة لعام 2019".

وشهد الأردن منتصف العام 2018 احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، ورفعوا شعارات ترفض النهج الاقتصادي للبلاد وتدعو لتغييره، وعادت الاحتجاجات لتتجدد في هذه الأيام على وقع رفض الشعب للنهج الاقتصادي ووسط ارتفاع للأسعار تشهده البلاد إضافة لأي أزمة اقتصادية.