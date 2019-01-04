البرلمان الأردني يوافق على مشروع قانون موازنة 2019

عمان — سبوتنيك. وخلال بث التلفزيون الرسمي الأردني جلسات البرلمان الأردني التي امتدت على طول 4 أيام، تحدث خلالها 105 نائبا، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 "بموافقة 60 نائبا من 105".
وشهد الأردن منتصف العام 2018 احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، ورفعوا شعارات ترفض النهج الاقتصادي للبلاد وتدعو لتغييره، وعادت الاحتجاجات لتتجدد في هذه الأيام على وقع رفض الشعب للنهج الاقتصادي ووسط ارتفاع للأسعار تشهده البلاد إضافة لأي أزمة اقتصادية.
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