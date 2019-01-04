مصدر ليبي: تحركات مريبة لجماعات تنظيم داعش جنوب ليبيا

أفاد مصدر محلي ليبي في مدينة سبها جنوب البلاد اليوم الجمعة، بأن هناك تحركات مريبة لتنظيم داعش الإرهابي لعدد من السيارات المسلحة في مناطق الجنوب تحديدا في وادي عتبة ووادي الحياة.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" على أنه "بعد الاشتباكات التي دارت في منطقة غدوة التي تبتعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرق مدينة سبها في اليومين الماضيين شهدت بعض مناطق الجنوب وبالتحديد وادي عتبة ومناطق من وادي الحياة (أوباري) تحركات مريبة لعدد من السيارات المسلحة".

© AP Photo / Lisa Hoffmann/Sea-Watch ليبيا: ترحيل 1047 مهاجرا غير شرعيا عام 2018

وأضاف بأنه "قد شوهدت هذه السيارات المسلحة في الوديان والصحاري المتاخمة لهده المناطق"، مضيفا أن "أهالي تلك المناطق تنادى برفع حالة التأهب والاستعداد لأي هجوم محتمل من التنظيمات المسلحة".

يشار إلى أنه وفي ساعات الصباح الأولى تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي يرجح بأنه صادر من تنظيم داعش يتوعدون فيه أهالي الجنوب بالثأر لقتلاهم والهدف هو مدن سبها مرزق تراغن جنوب ليبيا".