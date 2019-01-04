مقتل القيادي في "القاعدة" جمال البدوي إثر غارة أمريكية في اليمن

قٌتل القيادي في تنظيم القاعدة باليمن جمال البدوي، اليوم الجمعة، في غارة أمريكية على أحد معاقل التنظيم في محافظة البيضاء.

وصرح مسؤول حكومي يمني، لـ"سكاي نيوز"، بأن "القيادي في تنظيم القاعدة جمال البدوي قتل في غارة أمريكية لطائرة دون طيار في محافظة البيضاء"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول الواقعة.

© AP Photo / Nariman El-Mofty "أنصار الله" تعلن استعادتها مواقع شرق الجوف

يشار إلى أن البدوي هو أحد المشاركين في الهجوم على المدمرة الأمريكية "يو أس أس كول" الذي وقع قبالة ساحل عدن عام 2000.

في سياق آخر، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم أمس الخميس، السيطرة على مواقع للجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، بأن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها نفذت عملية وصفتها بالنوعية على مواقع للجيش في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف شرق الجوف، انتهت بالسيطرة على عدد منها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.