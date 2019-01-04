وسط مطالب بتدخل تميم ...مظاهرة في القدس والسبب قطر

قالت قناة عبرية إن قطر تسببت في اندلاع تظاهرة كبيرة في أحد الأسواق الكبيرة بمدينة القدس.

وذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الجمعة، أن عائلة الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حركة "حماس" بقطاع غزة، هدار غولدين، تظاهرت اليوم للاحتجاج على نقل إسرائيل للأموال القطرية إلى الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية بأن عائلة الجندي الإسرائيلي وآخرين تظاهروا في سوق "محنيه يهودا" بمدينة القدس، للاعتراض على استمرار سماح إسرائيل بنقل دفعات الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

משפחת גולדין ותומכייהם ממשיכים במחאתם נגד המשך העברת הכספים מקטאר לחמאס בעזה בתיווך ממשלת ישראל. הם מחלקים בשוק מחנה יהודה ״דולרים קטאריים״ עם תמונותיהם של הדר גולדין ואורון שאול. "ישראל משלמת פרוטקשן לחמאס". שהב"ט לשעבר יעלון כי למשפחות גולדין ושאול יש משבר אמון מוצדק pic.twitter.com/uFZ61USQIE — asaf pozailov (@pozailov1) January 4, 2019

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن عائلة غولدين تظاهرت بمشاركة أقارب عائلة الجندي أرون شاؤول، وهو مجند إسرائيلي آخر محتجز لدى حركة "حماس" بقطاع غزة، وبأن المتظاهرين قاموا بتوزيع أوراق نقدية من الدولار الأمريكي، فئة المائة دولار، ومطبوع عليها صور الجنود هدار وأورون.

وطالب المتظاهرون من الحكومة الإسرائيلية، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الضغط على "حماس"، للإفراج عن الجنود الإسرائيليين، قبل إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى غزة.

وأضافت القناة العبرية أنi بالتوازي مع نشر صور للعملة الورقية الأمريكية، الدولار، وعليها صور الجنديين، هدار وأورون، فإن المتظاهرين وضعوا على تلك الصور توقيعات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأمير قطر، تميم بن حمد، مكتوب عليها "نحن نثق في حماس".