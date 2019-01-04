عون: تعديلات على قانون العقوبات ستكون موضع بحث بعد تشكيل الحكومة

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، أن تعديلات على قانون العقوبات ستكون موضع بحث، بعد تشكيل الحكومة.

القاهرة — سبوتنيك . وقال عون في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، إن "الإسراع في إصدار الأحكام القضائية والتعديلات على قانون العقوبات ستكون موضع بحث بعد تشكيل الحكومة".

وتستمر الأزمة السياسية في لبنان منذ نهاية مايو/ أيار 2018، حيث لم تتمكن القوى السياسية الرئيسية من مختلف الطوائف من الاتفاق على قائمة نهائية لمرشحي الحقائب الوزارية.

في سياق متصل، صرح رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، في وقت سابق، بأن المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة للبلاد في المراحل النهائية، ويمكن تشكيل الحكومة قبل نهاية العام.