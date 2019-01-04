مقتل 10 مدنيين بينهم 4 أطفال في قصف للتحالف الدولي بريف دير الزور

لقي 10 أشخاص مدنيين مصرعهم، بينهم 4 أطفال، نتيجة قصف للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ريف دير الزور بسوريا.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "10 مدنيين استشهدوا من بينهم 4 أطفال نتيجة قصف طيران التحالف الدولي منزل أحد المواطنين".

ونقلت الوكالة عن مراسلها أن القصف كان في قرية الكشكية بريف دير الزور

وطالبت سوريا مرارا عبر رسائل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف مجازر التحالف الأمريكي بحق السوريين وإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه المجازر التي أودت بحياة آلاف المدنيين السوريين منذ تشكيل التحالف خارج مجلس الأمن في آب 2014 ناهيك عن تدميره جميع الجسور على نهر الفرات والبنى التحتية في مئات التجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.

وكانت غارات التحالف الأمريكي، أمس الخميس، على بلدة الشعفة بريف دير الزور، أدت إلى مجزرة قتل أثرها 11 مدنيا وألحقت دمار كبير في المنازل السكنية.

وقالت مصادر أهلية إن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي شنت مساء أمس عدوانا على منازل سكنية في بلدة الشعفة ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا من عائلة واحدة.