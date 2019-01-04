مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو البحرين للإفراج عن نبيل رجب

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، البحرين، إلى إطلاق سراح الناشط نبيل رجب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن تأييد أعلى محكمة بحرينية هذا الأسبوع للحكم بسجنه خمس سنوات، يظهر "استمرار قمع منتقدي الحكومة". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

#Bahrain: The OHCHR spokesperson called today on the Government of Bahrain to immediately and unconditionally release prominent #HumanRights defender @NabeelRajab following Monday’s court decision to uphold his conviction and five-year prison sentence.https://t.co/YMExHfqC6o pic.twitter.com/ESytiokaFu — UN Human Rights عربي (@ohchr_ar) January 4, 2019

وأدين الناشط البحريني، نبيل رجب، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة، والذي لعب دورا قياديا في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية، عام 2011، في فبراير/شباط، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتهم سلطات السجون بالتعذيب، وتنتقد الغارات الجوية السعودية في اليمن.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، في إفادة صحفية في جنيف "قرار المحكمة، يوم الاثنين، يلقي الضوء على استمرار قمع معارضي الحكومة في البحرين، من خلال الاعتقال التعسفي وحظر السفر والمضايقات والتهديدات وسحب الجنسية وغيرها من الأساليب".