وزير الخارجية العراقي يرد على أنباء التطبيع مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، اليوم الجمعة، موقف العراق من القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مؤكدا أن ما تم تناقله هو مجاف للواقع وعار عن الصحة والحقيقة.

وقال الحكيم في بيان:" صدرت مؤخرا بعض التصريحات والأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول تصريح وزير الخارجية بشأن موقف العراق من القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وبهذا الصدد نود أن نبين أن ما تم تناقله هو مجاف للواقع وعار عن الصحة والحقيقة"، وفقا لما نشرت "السومرية".

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وأكد الحكيم أن: "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، والمستند إلى المبادرة العربية للسلام لعام 2002 والتي أعيد التأكيد عليها في القمة العربية ببغداد 2012، يتجسد في الدعم المستمر لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني فضلا عن دعم جهود السلطة الفلسطينية في المؤتمرات والمحافل الدولية في كل من جنيف ونيويورك".

وأضاف وزير الخارجية:"أما في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأثناء ترؤس الوزير للمجموعة العربية، عمل على إعداد مشروع قرار برفع العلم الفلسطيني في مبنى الأمم المتحدة وتعزيز مكانتها في العالم".

ولفت الوزير:"كما دعم العراق فلسطين للحصول على عضوية كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئاسة مجموعة 77 والصين".

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية المبني على المبادرة العربية للسلام.

فيما أكد النائب وجيه عباس أنه يعتزم جمع تواقيع من أجل استجواب وزير الخارجية داخل البرلمان في حال ثبت صحة تصريحاته الأخيرة بشأن "الاعتراف" بدولة إسرائيل.