دمشق تهدد... "رئيس" في دولة عربية تحت خطر الملاحقة محليا ودوليا

وفي تصريح لموقع "المعلومة" لفت النائب في البرلمان السوري إلى أن "تاريخ مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان السابق، ونجله مسرور، المرشح لرئاسة حكومة الإقليم، مليء بالخيانة والارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتنفيذ الأجندات الأمريكية شمال شرق سوريا".
وأضاف جوخدار: إن وكالة الاستخبارات الأمريكية أول من كشفت عن ممارسات مسرور البارزاني في دعم الإرهاب وقمع وقتل كل من يخالف توجهاته داخل الإقليم أو سوريا.
وختم بالقول: لدى الدولة السورية معطيات بهذا الخصوص، وسوريا تحتفظ بحق ملاحقة مسعود محليا ودوليا لارتكابه جرائم في مناطق شمال شرق سوريا من خلال دعم الجماعات الكردية.
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