دمشق تهدد... "رئيس" في دولة عربية تحت خطر الملاحقة محليا ودوليا

أطلق برلماني سوري تصريحات حادة هدد فيها مسؤول عراقي بارز بالملاحقة القانونية ومؤكدا امتلاك الدولة السورية معطيات كافية تشير إلى ارتكاب ذلك المسؤول جرائما في بعض مناطق سورية.

© AP Photo / Hussein Malla العراق يكشف موقع تموضع القوات الأمريكية بعد مغادرتها سوريا

اتهم عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار، أمس الخميس 3 كانون الثاني/ يناير، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بارتكاب جرائم في مناطق شمال شرق سوريا عبر دعم المسلحين الكرد بالمال والسلاح، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ بحق ملاحقة البارزاني محليا ودوليا.

وفي تصريح لموقع "المعلومة" لفت النائب في البرلمان السوري إلى أن "تاريخ مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان السابق، ونجله مسرور، المرشح لرئاسة حكومة الإقليم، مليء بالخيانة والارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتنفيذ الأجندات الأمريكية شمال شرق سوريا".

وأضاف جوخدار: إن وكالة الاستخبارات الأمريكية أول من كشفت عن ممارسات مسرور البارزاني في دعم الإرهاب وقمع وقتل كل من يخالف توجهاته داخل الإقليم أو سوريا.

وختم بالقول: لدى الدولة السورية معطيات بهذا الخصوص، وسوريا تحتفظ بحق ملاحقة مسعود محليا ودوليا لارتكابه جرائم في مناطق شمال شرق سوريا من خلال دعم الجماعات الكردية.