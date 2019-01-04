تزامنا مع الاحتجاجات... أحزاب سودانية تتحدث عن "التخريب والانسلاخ"

تحدثت أحزاب سودانية عما أسمته بـ"التخريب والانسلاخ" من الحكومة، بعد الاحتجاجات التى اجتاحت عدد من المدن السودانية مؤخرا.

وأكدت أحزاب الحوار الوطني بولاية الجزيرة "دعمها ومساندتها لسياسات حكومة الولاية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط توزيع المواد البترولية والخبز والغاز"، حسب وكالة الأنباء السودانية.

© AP Photo / Sudanese Activist السودان... احتجاجات في أم درمان عقب صلاة الجمعة

وفي اجتماع مشترك لقيادات الأحزاب مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، عبر مبارك محجوب نائب رئيس الحزب المؤتمر الوطني بمدني، عن "فخره وإعزازه بالمواقف المشرفة لأحزاب الحوار الوطني بالولاية ودعمها المستمر لسياسات حكومة الوفاق والنهضة والحزب الحاكم مما انعكس إيجابا على استقرار الولاية وأمنها".

وأشاد محجوب باستقبال الأحزاب للرئيس عمر البشير وقت زيارته الأخيرة للولاية، و قطع بأن القوى السياسية بالجزيرة فوتت الفرصة على أعداء الوطن والمخربين بقوة نسيجها الوطني والاجتماعي.

ولا تزال الاحتجاجات تتواصل في السودان، حيث خرج العشرات اليوم للتظاهر في أم درمان عقب صلاة الجمعة، للمطالبة برحيل الحكومة، وأطلقت الشرطة السودانية الغاز لتفريقهم.

ويشهد السودان، منذ أسبوعين احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ وأسفرت مواجهات مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.

وقالت الحكومة السودانية إن التظاهرات خرجت عن مسارها الصحيح في طريقة الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أن هناك مندسين استغلوا هذه التظاهرات، وعمدوا لتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين، محذرة في ذات الوقت، أن قوات الشرطة، ستتعامل بحسم مع هذه الفوضى التجاوزات.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدانه آبار نفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى وصلت إلى مطلع العام الحالي 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز.