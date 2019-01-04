السعوديون يتفاجئون بوثائق وكلمات نادرة للعاهل السعودي

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عرض تلفزيون بالمملكة خطابات وكلمات ووثائق لملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وصولا إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتعرض الهيئة في جناحها بالجنادرية إحدى السيارات القديمة التي كانت تستخدم منذ عام 1977م في النقل الإذاعي الخارجي، في حين يحتفظ الجناح بصور افتتاح مبنى تلفزيون جدة منذ 55 عاما.



"هيئة الإذاعة والتلفزيون" تستقطب زوار الجنادرية بـ"كلمات الملوك" وسيارة البث الإذاعي.https://t.co/YRnjPV2eXT#واس — واس (@spagov) ٤ يناير ٢٠١٩

وأيضا بثت هيئة الإذاعة السعودية لقاء تلفزيونيا نادرا للملك سلمان، حينما كان أميرا لمنطقة الرياض.

وتم عرض مجسمات للراديو القديم، ومشغل الإسطوانات، وتلفزيونات، وقطع أثرية، وجهاز يحتوي على شريط سينمائي مسجل عليه الملك فيصل، وكاميرا قديمة سينمائية من نوع أوريكون 1970 م، وكاميرا محمولة 1978م، وكاميرا بولكس 1965م ، وكاميرا طمسون 1980م، التي كانت تستخدم سابقا في نقل المباريات والبث المباشر، وجهاز سويتشر تلفزيوني مازج للصورة 1980م، وماكينة مشغل أشرطة نوع ريل استخدمت عام1987م، ومكسرات صوتية إذاعية استخدمت في عام 1973م، وآخر نوع ديجيتك 1988م.