السعودية تحذر مواطنيها من "احتجاجات دينية"

حذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها، من مظاهرات وأحداث، داعية إياهم لأخذ الحيطة والحذر.

وأطلقت القنصلية العامة للملكة في مومباي بالهند، تحذيرا للمواطنين السعوديين "من المظاهرات والأحداث التى تشهدها مدينة كوتشي في ولاية كيرلا جنوب الهند"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ودعت القنصلية السعوديين في الهند إلى "أخذ الحيطة والحذر وتجنب مواقع الاحتجاجات".

En Inde 🇮🇳, la visite de deux femmes dans le temple de #Sabarimala, dans l'État du Kerala, a provoqué des manifestations #Hindou pic.twitter.com/Fi2j1iYdP2 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 4, 2019

وأكدت القنصلية في بيان لها:"نظرا لما تشهده مدينة كوتشي في ولاية كيرالا جنوب الهند من مظاهرات وأحداث خلال الفترة الحالية، فإن القنصلية تأمل من جميع المواطنين الموجودين في المنطقة اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، والبقاء في أماكن إقامتهم متى ما كانت آمنة، وذلك حتى زوال هذه الأحداث".

وتشهد المنطقة احتجاجات لقيام امرأتان هنديتان بالدخول إلى معبد ساباريمالا الهندوسي، بولاية كيرالا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الماضي، حسب "رويترز".

وبذلك خالفت المرأتان "حظرا يعود إلى قرون مما يثير المخاوف من رد فعل عنيف من جماعات هندوسية محافظة".

دافع رئيس وزراء الولاية عن الأمر قائلا: "أوضحت مسبقا أن الحكومة ستوفر الحماية إذا سعت النساء لدخول المعبد".

ودافعت حكومة الولاية عن قرارها بحماية النساء إذا قررن دخول المعبد مشيرة إلى أن هذه مسألة حقوق مدنية.

لكن حزب المعارضة السياسي الرئيسي في كيرالا وهو ائتلاف من أحزاب يسارية حذر من وقوع احتجاجات.