لبنان: لا نملك قرار دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية ولكن

قالت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، إنها ليست صاحبة القرار في دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية المرتقبة في بيروت.

ووفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" التركية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية جبران باسيل، عقب لقائه البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، في مقره بالديمان شمال شرق العاصمة بيروت.



© AP Photo / Raad Adayleh خبراء ومسؤولون: سوريا تعود إلى الجامعة العربية وتحضر قمة تونس

وأكد باسيل: "رأينا كفريق سياسي وخارجية لبنانية معروف، ونحن لم نقطع علاقاتنا بسوريا ، ومصلحة لبنان بأن تكون (سوريا) في الجامعة العربية".

وأشار إلى أن لبنان، "كان قد رفض تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية، ومصلحة لبنان تكون بوجود سوريا في الجامعة العربية".

ومن المقرر أن تستضيف بيروت في 19 و20 من الشهر الجاري، القمة التنموية الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية.

وكانت الجامعة العربية قد أوقفت عضوية سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.

فمنذ بدء الصراع في سوريا، أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، أو خفضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.