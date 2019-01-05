رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا ومحاربة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف بحث خلال مكالمة هاتفية أمس الجمعة 4 تشرين الثاني/ يناير، مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد الوضع في سوريا ومكافحة الإرهاب.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تبادل الجانبان خلال المحادثات وجهات النظر حول الوضع في سوريا ومكافحة الإرهاب، كما ناقشا الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

كما أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على قناة الاتصال القائمة.

© Sputnik . bassel shartouh العشائر السورية في حوران تحدد موقفها من الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير 2018 مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.