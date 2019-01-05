رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا ومحاربة الإرهاب

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تبادل الجانبان خلال المحادثات وجهات النظر حول الوضع في سوريا ومكافحة الإرهاب، كما ناقشا الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
كما أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على قناة الاتصال القائمة.
وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير 2018 مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.
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